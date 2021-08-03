疫情期間高雄各類犯罪減少 唯詐欺案不減反增
今年防疫期間高雄市各類刑案發生數大多趨緩，不過，詐欺案不降反增。根據高雄市警局統計，防疫期間，詐騙集團以「解除分期付款」、「網路拍賣」騙人上當的案件最多，顯示民眾在疫情不出門的宅經濟下，最可能誤入詐騙陷阱。
警政署統計，今年上半年全國詐欺案發生數共1萬1447件，比去年同期增加446件，六都詐欺案發生數共7441件，就占全國總數的六成五，台北1869件最多、新北1554件居次、高雄1418件第三，第四是台南1325件、第五台中722件，桃園553件在六都中最少。
高雄市警局分析今年1月至7月18日警方受理的詐騙類型，以「解除分期付款」的詐騙案210件最多，占各類詐欺數的15.51％，其次是「假網路拍賣」198件，占14.62%，第三是「猜猜我是誰」的詐騙手法175件，占12.92%。
警方分析財損金額最多的詐騙案，則以騙人投資、最多，占總受騙金額的三成三，其次分別是假冒公務員和「猜猜我是誰」的騙人手法，騙走的金額較多。
高雄市警局表示，疫情期間對治安工作未鬆懈，共查獲非法槍械39枝，包括非制式槍枝32枝，空氣槍7枝、破獲毒品案1054件1170人、檢肅治平對象22件157人，治安平穩。
根據高雄市警局統計，今年1月至迄7月25日全般刑案發生數比去年同期減少1052件，破獲率則提高2.86%；暴力犯罪發生32件，較去年同期減少11件，槍擊案發生數比去年同期減少2件，破獲率為100%。
自5月19日到7月26日防疫第三級警戒期間，高雄市全般刑案發生4551件，比去年同期減少277件、暴力犯罪發生8件，是去年同期的一半，竊盜案714件也比去年同期減少21件。
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