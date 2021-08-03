不懂Gogoro熄火機制 糊塗女車主差點丟失剛牽愛車

台中市譚姓女子上月底將剛買不久的電動機車Gogoro，停在南屯區河南路附近，但譚女疑因剛牽車不清楚熄火機制，離開時未將機車熄火，當時巡邏行經該處的警員發現後，擔心機車遭竊，因此聯絡車主與家人，並在家人同意下，將機車牽至派出所。

譚女隔天睡醒後發現，趕緊前往領車，譚女說，該車有踢側柱即可熄火的機制，但不知立中柱沒有相同機制，才會讓機車置於失竊風險中，感謝警方協助。

台中市第四警分局黎明派出所警員楊耀昇在上月30日深夜，巡邏行經南屯區河南路一帶時，發現路旁停放一輛Gogoro電動機車，但機車車燈仍亮起，沒有熄火，因警員遲遲等不到車主出現，因此透過系統查詢後，聯絡車主，但車主一直沒接電話，警員再聯絡車主的家人，並在車主家人同意下，將機車牽往派出所，以免遭宵小覬覦。

隔天清晨，24歲的譚姓女車主睡醒後，發現手機有多通未接來電，趕緊回撥，才知機車因沒熄火，已被牽到派出所。

譚女前往領車時表示，該款電動機車是半年前剛買，是用辛苦打工的積蓄所買的，十分愛惜，該車電腦有設定，使用機車側柱會熄火，但不知立中柱沒有相關機制，才會讓機車處於沒熄火、車燈亮起的狀態，也感謝警方細心發現，代為保管，才沒讓愛車失竊。