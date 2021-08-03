臉書張貼救護車照片 男子散播不實疫情消息罰1萬

家住彰化市的張男在臉書貼上救護車停放路邊照片以及留言「不要跟我說是隔離」、「武漢WUHAN，CHINA」，散播不實疫情消息，涉犯散播不實疫情罪，法院判處罰鍰1萬元。

根據彰化地方法院日前公布的刑事判決書，家住彰化市的張男明知COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為社群軟體、新聞媒體高度關注的事件，民眾對於疫情相關新聞以及網路訊息也相當關切，不過張男去年3月卻在網路上張貼有關疫情的不實消息。

家住彰化市的張男在臉書上，以暱稱「張傑」的帳號張貼救護車停放在路邊的照片，留言說「不要跟我說是隔離」以及「武漢WUHAN，CHINA」，散播有關COVID-19的不實謠言及訊息。

地院法官認為，張男未經查證即在社群軟體臉書上散播疫情不實訊息，引起他人恐慌，實屬不該；不過考量刑被告犯後坦承犯行，並已刪除貼文，另行發文澄清，犯後態度尚佳，張男涉犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處罰金1萬元，如易服勞役，以1000元折算1日。