桃園移工餐廳10多人內用未裝隔板 累犯店家恐挨罰

中央日前開放內用，並頒布相關規定供餐飲業者遵守，桃園市有移工餐廳三級警戒期間曾違規開放內用被罰，昨天又被發現容納10多人用餐，卻未安裝隔板或安排梅花座，被依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，可處3000至1萬5000元。

昨天下午3時許，桃園警分局在桃園火車站後站一帶執行外籍移工治安顧慮場所臨檢勤務時，發現延平路上某移工餐廳內有10多名移工正在飲酒用餐，但店家卻未依食藥署頒布之「餐飲業防疫管理措施」裝設隔板或安排梅花座，其中2名客人還共吃一鍋火鍋。

餐廳負責人阮女（52歲）向員警辯稱，原本沒有要開放內用，但因為客人留店用餐，只好被動「解封」，經員警說明相關防疫規定後，被依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，可處3000至1萬5000元罰鍰。