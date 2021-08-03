聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園移工餐廳10多人內用未裝隔板 累犯店家恐挨罰
中央日前開放內用，並頒布相關規定供餐飲業者遵守，桃園市有移工餐廳三級警戒期間曾違規開放內用被罰，昨天又被發現容納10多人用餐，卻未安裝隔板或安排梅花座，被依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，可處3000至1萬5000元。
昨天下午3時許，桃園警分局在桃園火車站後站一帶執行外籍移工治安顧慮場所臨檢勤務時，發現延平路上某移工餐廳內有10多名移工正在飲酒用餐，但店家卻未依食藥署頒布之「餐飲業防疫管理措施」裝設隔板或安排梅花座，其中2名客人還共吃一鍋火鍋。
餐廳負責人阮女（52歲）向員警辯稱，原本沒有要開放內用，但因為客人留店用餐，只好被動「解封」，經員警說明相關防疫規定後，被依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，可處3000至1萬5000元罰鍰。
警方表示，該餐廳在三級警戒期間就曾違規開放內用被罰，呼籲相關業者仍應遵守防疫規定，避免產生防疫漏洞，若有違規情事警方仍會依規定交由相關單位裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言