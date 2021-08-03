婦人下火車找不到機車 警扮柯南破解謎團「她下錯站」

基隆市1名婦人搭火車到花蓮找女兒，約10天後坐火車回家，在基隆的三坑火車站下車後，發現機車不見了報警。警方調閱她搭火車時間，沒看到她在三坑站外停車影像，聯絡她的女兒，才知婦人當天是騎機車到八堵站搭火車，載她到八堵站外找到機車。

基隆市警一分局今天表示，南榮路派出所警員蔡至翔昨天中午接到婦人報案，指她停在三坑火車站外的機車不見了，隨即前往三坑火車站了解狀況。

婦人說，約10天前她把機車停在三坑火車站附近，再搭火車到花蓮找女兒。昨天搭火車回基隆，從三坑站下車後，走出火車站要騎車回家時，發現機車不見了。

這名婦人無法清楚說出停放機車時間及位置，蔡員陪她在三坑站外沒找到機車，調閱周邊道路監視器，也沒有看到婦人騎車經過及停車身影。

因為婦人記憶內容說法前後不一，蔡員打電話給婦人在花蓮的女兒，詢問婦人搭車正確時間。她的女兒在談話中，提及婦人是從八堵火車站搭車到花蓮。蔡員詢問婦人是不是在八堵站搭火車？她才想起記錯車站了。

八堵火車站是台鐵縱貫線（西部幹線）和宜蘭線（東部幹線）的交會站，台北開往宜蘭、花蓮方向列車，通過八堵站後接東部幹線。三坑火車站位在八堵車站和基隆車站間，從三坑站搭火車，需要到八堵站轉車才能前往花蓮。

蔡員載老婦人前往八堵火車站，果然在附近機車停車場找到她的車。婦人向警員說抱歉，因為記錯地點造成困擾，同時感謝警員熱心協助，迅速幫忙她找回機車。