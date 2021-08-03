獨居老婦跌臥家中 鄰居聽聞求救聲急報警
台南市善化區一名79歲獨居老婦，昨晚不慎在客廳跌倒受傷無法起身，家中沒有其他家屬可協助，只能喊聲求援，隔壁鄰居經過聽見微弱的呼叫聲，連忙報警協助送醫。
善化派出所員警陳韋丞、蘇子滐獲報到場，並通報消防局派員救護，警方發現紗門鎖住無法開啟，靈機一動，先將紗網戳破，再請現場一位小妹妹將手伸進門縫打開門鎖，順利讓警、消人員進入屋內將獨居老婦抬上擔架送醫診治。
員警說，獨居老婦平時就行動不方便，仰賴輔助器行走，昨晚吃完晚餐後將碗筷收拾至廚房洗滌，不慎跌倒在客廳地板，痛到無法起身；鄰居聽到呼叫聲想幫忙，但老婦紗門鎖住無力打開，於是向警方報案求援。
員警聯繫獨居老婦兒子前往醫院照顧，家屬向警方表達感謝，也謝謝隔壁鄰居的熱心幫忙，否則後果不堪設想。
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