快訊

兩岸間諜橋／徐章國被中共綁架後曾逃脫 掛念同伴換來數年牢災

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

獨居老婦跌臥家中 鄰居聽聞求救聲急報警

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市善化區一名79歲獨居老婦，昨晚不慎在客廳跌倒受傷無法起身，家中沒有其他家屬可協助，只能喊聲求援，隔壁鄰居經過聽見微弱的呼叫聲，連忙報警協助送醫。

獨居老婦跌臥家中，鄰居報警及時送醫。圖／員警提供
獨居老婦跌臥家中，鄰居報警及時送醫。圖／員警提供

善化派出所員警陳韋丞、蘇子滐獲報到場，並通報消防局派員救護，警方發現紗門鎖住無法開啟，靈機一動，先將紗網戳破，再請現場一位小妹妹將手伸進門縫打開門鎖，順利讓警、消人員進入屋內將獨居老婦抬上擔架送醫診治。

員警說，獨居老婦平時就行動不方便，仰賴輔助器行走，昨晚吃完晚餐後將碗筷收拾至廚房洗滌，不慎跌倒在客廳地板，痛到無法起身；鄰居聽到呼叫聲想幫忙，但老婦紗門鎖住無力打開，於是向警方報案求援。

員警聯繫獨居老婦兒子前往醫院照顧，家屬向警方表達感謝，也謝謝隔壁鄰居的熱心幫忙，否則後果不堪設想。

獨居老婦跌臥家中，鄰居報警及時送醫。圖／員警提供
獨居老婦跌臥家中，鄰居報警及時送醫。圖／員警提供

獨居

延伸閱讀

影／男子駕車失控撞檳榔攤 當場昏迷失去意識

復康巴士誤闖受困瀕「滅頂」 消防救生艇成功救出3人

六都外第一支「行動急診室」 雲縣緊急救護品質大躍進

嘉義縣市豪雨 新港時雨量120毫米雨勢驚人

相關新聞

影／貼心轉接反詐165 攏是假！詐團成員一人飾二角取信

台中市廖姓婦人前天接到詐騙電話，稱廖婦遭人冒用身分辦理門號，有一筆1.5萬的電話費欠費，歹徒還在電話中，貼心幫廖婦轉接1...

超時尚派出所！老街都更新莊所廳舍暫移IKEA

新莊警分局新莊派出所配合市府都市更新計畫重建，暫時移址至新莊IKEA旁，今天上午10時舉辦臨時派出所揭牌儀式，邀請當地議...

桃園移工餐廳10多人內用未裝隔板 累犯店家恐挨罰

中央日前開放內用，並頒布相關規定供餐飲業者遵守，桃園市有移工餐廳三級警戒期間曾違規開放內用被罰，昨天又被發現容納10多人...

防疫宅在家 打火弟兄辦直播教你住宅防火知識

台南市消防局第五救災救護大隊，昨晚邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠舉辦「火災預防愛家都學會」直播活動；分享多年災後訪視...

攜子偵破最大宗毒品咖啡包案 刑大隊長調水上警分局

嘉義縣警察局配合6名中階警官人事異動，發布水上警分局偵查隊長潘學輝，調升代理刑警大隊副大隊長等11名重要警官人事命令，破...

工廠群聚確診關聯圖流出轉傳 「假惡害？」警審慎

嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，造成縣市共11名老闆夫婦、員工及家人確診，到目前擴大採檢逾1500人都陰性，疫情暫時獲得控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。