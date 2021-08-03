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台中女誤信21萬元香能轉運 竟衝動解銀行保單

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中一名林姓女子深感今年諸事不順，又因疫情宅在家看命理節目，聽到命理師說，購買每斤要價2千元的特製香，就能改變運勢，林一口氣要買108斤特製香，到銀行解除保單，要領出21萬6千元「改變命運」，所幸行員與警方及時勸阻，戳破神棍計謀。

台中市林姓女子(右)今年諸事不順，疫情宅在家看命理節目，誤信命理師話語，要以21萬6千元購買特製香「改變命運」，所幸行員與警方及時勸阻，戳破神棍計謀。圖／讀者提供
台中市林姓女子(右)今年諸事不順，疫情宅在家看命理節目，誤信命理師話語，要以21萬6千元購買特製香「改變命運」，所幸行員與警方及時勸阻，戳破神棍計謀。圖／讀者提供

全國疫情嚴峻，許多民眾生計難以維持，57歲林姓女子為求改運，聽信命理節目之說，撥打節目電話盼能改運，後續提供生辰八字給命理老師，對方稱林女運勢不佳、很多冤親債主，只有辦法事才能消災解厄、逢凶化吉、財運亨通。

命理老師要林女購買108斤的特製香，但每斤要價2千元，等於需花費21萬6千元挽回林女命局。林女深信不疑，昨天到銀行要解除約23萬元的保單，再提領21萬6千元作為改運費用，行員聽到林女說要領錢改運，但購買特製香的費用居然這麼高，擔心是神棍詐騙，趕緊報警。

台中市警察局豐警分局豐原所員警陳志輝、陳柏汎到場，想林女說明，這是假消業障真詐財，疫情期間錢難賺，辛苦錢不要被神棍騙光。林女冷靜聽完恍然大悟，再三感謝員警熱心積極查證，讓他守住荷包不漏財。

豐原所所長許明達呼籲，不肖命理老師常謊稱有消業障改運勢的能力，利用人性脆弱面來詐財，民眾若發現可疑詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線或撥打110查證報案，並謹記1聽2掛3查證警語，避免財產損失。

台中市林姓女子(右)今年諸事不順，疫情宅在家看命理節目，誤信命理師話語，要以21萬6千元購買特製香「改變命運」，所幸行員與警方及時勸阻，戳破神棍計謀。圖／讀者提供
台中市林姓女子(右)今年諸事不順，疫情宅在家看命理節目，誤信命理師話語，要以21萬6千元購買特製香「改變命運」，所幸行員與警方及時勸阻，戳破神棍計謀。圖／讀者提供

詐騙 運勢

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