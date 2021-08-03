防疫宅在家 打火弟兄辦直播教你住宅防火知識

台南市消防局第五救災救護大隊，昨晚邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠舉辦「火災預防愛家都學會」直播活動；分享多年災後訪視經驗，說明各種容易忽略的家庭用電造成的火警，與上網民眾互動熱絡，有獎徵答送出10顆住宅用火災警報器及許多禮品。

防疫許多民眾宅在家，打火弟兄結合義消辦直播宣導住宅防火知識，贈送住宅火災警報器與許多消防小禮物。記者周宗禎／翻攝

五大隊表示，疫情降級後結合各區公所發放住警器補助，持續至8月底，低收入戶、獨居老人、身心障礙者弱勢族群居住處所等符合資格者，可洽區公所申請安裝；今年另有原住民符合資格者，7日起可至各戶籍地所轄消防分隊領取，千萬別放棄補助的權利！

大隊長邱淵明表示，因防疫警戒、防火宣導互動活動銳減，但網路直播讓民眾在家就可獲得防災知識，獎品能鼓勵網友學習。