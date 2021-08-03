攜子偵破最大宗毒品咖啡包案 刑大隊長調水上警分局

嘉義縣警察局配合6名中階警官人事異動，發布水上警分局偵查隊長潘學輝，調升代理刑警大隊副大隊長等11名重要警官人事命令，破獲台灣史上最大宗11萬包毒品咖啡包的刑大偵二隊長蘇俊冠，調派代理水上警分局偵查隊長，借重蘇俊冠辦案經驗能力，出任治安複雜水上警分局。

3位重要刑事警官新人事：水上分局偵查隊長潘學輝代理刑警大隊副大隊長；刑警大隊偵二隊長蘇俊冠代理水上分局偵查隊長；刑警大隊偵二隊警務員林志鴻代理刑警大隊偵二隊長；潘學輝調升，因人事需報警政署核定，因此3人都暫以代理職派任，警局借重蘇俊冠辦案經驗能力，出任治安複雜水上警分局偵查隊長。

另8名官警人事：警務參劉芳名調派法制科長；秘書科科長王智琨調警務參；少年隊隊長官忠志調派秘書科長；保安隊副隊長周仁宏陞補少年隊長；交通隊副隊長連嘉仁調派警局秘書；警局秘書何高成調派竹崎分局副分局長；竹崎分局副分局長張新養調派民雄分局副分局長；民雄分局副分局長盧顯璧調派交通隊副隊長。

這波人事受注目的51歲蘇俊冠與27歲兒子蘇柏源，破獲台灣史上最大宗11萬包毒品咖啡包，緝毒英雄父子檔傑出表現，受警政署長陳家欽表揚，父子聯手偵辦長達半年。蘇俊冠從警32年多，出生警眷家庭，自幼受父親薰陶，培養偵探推理思維，具強烈正義感，愛打抱不平，1994年長子蘇柏源出生滿周歲，不顧妻子反對堅決當刑警。