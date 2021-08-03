工廠群聚確診關聯圖流出轉傳 「假惡害？」警審慎

嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，造成縣市共11名老闆夫婦、員工及家人確診，到目前擴大採檢逾1500人都陰性，疫情暫時獲得控制；疫情爆發時，有張工廠群聚確診者關聯圖流出，在網路及LINE到處轉傳，與嘉義縣公布關聯圖相似度高，真假難辨，嘉市衛生局指稱是不實訊息，嘉縣衛生局否認流出，指此圖與公布的關聯圖不同，警方審慎未查辦假消息，關聯圖如何流出成謎。

嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，造成縣市共11名老闆夫婦、員工及家人確診，到目前擴大採檢逾1500人都陰性，疫情暫時獲得控制。圖／嘉縣府提供

工廠群聚案發生不久，在中央疫情指揮中心公布前，網路社群就有一張確診者關聯圖流出轉傳，關聯圖不僅有確診者工廠老闆夫婦、員工及家人相關性，還標註每人的CT值病毒量，確診者姓名未揭露，中間用「Ｏ」取代。

確診案發生在嘉義縣水上鄉，但嘉義市衛生局發布新聞，指稱目前有發現網路傳出「OO縣OO鄉本土職場群聚關聯圖」，此為不實訊息，不僅侵害民眾個資，更造成恐慌，OO縣本土職場群聚關聯圖為不實訊息勿轉傳，避免觸法傳播疫情不實訊息最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑，呼籲與確診相關資訊、防疫資訊均應由指揮中心與地方政府正式公布，網路謠言不可輕信，更不可轉傳。