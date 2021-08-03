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工廠群聚確診關聯圖流出轉傳 「假惡害？」警審慎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，造成縣市共11名老闆夫婦、員工及家人確診，到目前擴大採檢逾1500人都陰性，疫情暫時獲得控制；疫情爆發時，有張工廠群聚確診者關聯圖流出，在網路及LINE到處轉傳，與嘉義縣公布關聯圖相似度高，真假難辨，嘉市衛生局指稱是不實訊息，嘉縣衛生局否認流出，指此圖與公布的關聯圖不同，警方審慎未查辦假消息，關聯圖如何流出成謎。

嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，造成縣市共11名老闆夫婦、員工及家人確診，到目前擴大採檢逾1500人都陰性，疫情暫時獲得控制。圖／嘉縣府提供
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，造成縣市共11名老闆夫婦、員工及家人確診，到目前擴大採檢逾1500人都陰性，疫情暫時獲得控制。圖／嘉縣府提供

工廠群聚案發生不久，在中央疫情指揮中心公布前，網路社群就有一張確診者關聯圖流出轉傳，關聯圖不僅有確診者工廠老闆夫婦、員工及家人相關性，還標註每人的CT值病毒量，確診者姓名未揭露，中間用「Ｏ」取代。

確診案發生在嘉義縣水上鄉，但嘉義市衛生局發布新聞，指稱目前有發現網路傳出「OO縣OO鄉本土職場群聚關聯圖」，此為不實訊息，不僅侵害民眾個資，更造成恐慌，OO縣本土職場群聚關聯圖為不實訊息勿轉傳，避免觸法傳播疫情不實訊息最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑，呼籲與確診相關資訊、防疫資訊均應由指揮中心與地方政府正式公布，網路謠言不可輕信，更不可轉傳。

嘉義縣衛生局否認流出關聯圖，指此圖與公布的關聯圖不同，但關聯圖如何流出？由誰所為？上次嘉縣警方查辦多件集中檢疫所疑假消息案法辦，都遭檢方不起訴處分，警方處理假消息案更加審慎，須符合「假、惡、害」三個構成要件，即虛假的內容，為惡的主觀犯意，以及造成恐慌為害結果，警方比對衛生局與網傳關聯圖相似度高，處理審慎，未查辦假消息，至於是否查辦洩密，警方說，認定洩密蒐證困難。

嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，有張工廠群聚確診者關聯圖流出，在網路及ＬＩＮＥ到處轉傳，與嘉義縣公布關聯圖相似度高，真假難辨，嘉市衛生局指稱是不實訊息。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，有張工廠群聚確診者關聯圖流出，在網路及ＬＩＮＥ到處轉傳，與嘉義縣公布關聯圖相似度高，真假難辨，嘉市衛生局指稱是不實訊息。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，有張工廠群聚確診者關聯圖流出，在網路及LINE到處轉傳，與嘉義縣衛生局公布的關聯圖相似度高，真假難辨。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫事件，有張工廠群聚確診者關聯圖流出，在網路及LINE到處轉傳，與嘉義縣衛生局公布的關聯圖相似度高，真假難辨。記者魯永明／翻攝

疫情 LINE 假消息

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