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影／男子駕車失控撞檳榔攤 當場昏迷失去意識

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉台一線今天凌晨1時許發生一起嚴重車禍，一名38歲劉姓男子駕駛白色自小客車，沿166縣道東向西行駛，疑似未注意前方號誌，失控撞上台一線上一間檳榔攤，車頭全毀、車前零件四處噴散。

嘉義縣消防局凌晨1時09分獲報，派遣救護、器材及消防車於21分抵達現場，發現劉男受困車內，急忙用工具破壞車體，將人救出，初判額頭1公分撕裂傷，意識模糊，但生命跡象穩定對聲音有反應，緊急送往嘉義基督教醫院。

民眾表示，當時只看到劉男駕駛白色自小客車，直直衝向對面檳榔攤，聽到轟然巨響，見劉男受困車內，隨即報警，員警正調閱周邊監視器釐清其是否闖紅燈。

據了解，劉姓男子家住民雄中和村，但妻子住在福樂村埤角，附近住戶表示疑似在事發檳榔攤上班；劉男目前仍處昏迷狀態，並於醫院急救中，酒測值和詳細事發原因將有待警方進一步釐清。

劉姓男子今天凌晨駕駛白色自小客車，疑似未注意前方號誌，失控撞入前方檳榔攤。記者莊祖銘／攝影
劉姓男子今天凌晨駕駛白色自小客車，疑似未注意前方號誌，失控撞入前方檳榔攤。記者莊祖銘／攝影
劉姓男子駕車撞檳榔攤，拖吊業者協助托運肇事車輛。記者莊祖銘／攝影
劉姓男子駕車撞檳榔攤，拖吊業者協助托運肇事車輛。記者莊祖銘／攝影
劉姓男子今天凌晨駕駛白色自小客車，失控撞入前方檳榔攤。記者莊祖銘／攝影
劉姓男子今天凌晨駕駛白色自小客車，失控撞入前方檳榔攤。記者莊祖銘／攝影

嘉義 監視器

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