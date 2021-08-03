影／男子駕車失控撞檳榔攤 當場昏迷失去意識

嘉義縣民雄鄉台一線今天凌晨1時許發生一起嚴重車禍，一名38歲劉姓男子駕駛白色自小客車，沿166縣道東向西行駛，疑似未注意前方號誌，失控撞上台一線上一間檳榔攤，車頭全毀、車前零件四處噴散。

嘉義縣消防局凌晨1時09分獲報，派遣救護、器材及消防車於21分抵達現場，發現劉男受困車內，急忙用工具破壞車體，將人救出，初判額頭1公分撕裂傷，意識模糊，但生命跡象穩定對聲音有反應，緊急送往嘉義基督教醫院。

民眾表示，當時只看到劉男駕駛白色自小客車，直直衝向對面檳榔攤，聽到轟然巨響，見劉男受困車內，隨即報警，員警正調閱周邊監視器釐清其是否闖紅燈。