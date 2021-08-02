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越南女移工遭棄屍防風林 警逮50歲男嫌釐清案情

中央社 / 記者葉臻桃園2日電

桃園市一名29歲吳姓越南籍逃逸女移工，7月31日被發現陳屍在新屋區偏僻防風林內，衣衫不整、頭部有外傷，警方今天晚間在北市將涉案的50歲王姓男子帶回，全案仍在釐清中。

桃園市政府警察局楊梅分局調查，29歲吳女是越南籍逃逸女移工，7月31日被發現陳屍在新屋區後湖溪一處偏僻的出海口防風林，目測已死亡數日，現場有噴濺血跡，吳女衣衫不整、有頭部外傷，初步認定有他殺嫌疑。

警方表示，當下立即組成專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經擴大調閱案發現場附近監視器，鎖定一名台籍50歲王姓男子涉有重嫌，今天晚間在北市將王男拘提到案。

警方調查，王男是吳女的同事，2人平時活動地點以雙北居多，7月23日一同外出時，疑似因為發生口角衝突，導致王男失控毆打吳女，詳細案情等仍在釐清當中，將避開夜間偵訊時間，於明天上午進行詢問。

1名女性越南籍逃逸移工，被發現陳屍在桃園市後湖溪出海口防風林內，楊梅警方獲報後趕抵，發現死者頭部有外傷，現場血跡噴濺，死者下半身褲頭和拉鍊都解開，研判有他殺之嫌。記者朱冠諭／翻攝
1名女性越南籍逃逸移工，被發現陳屍在桃園市後湖溪出海口防風林內，楊梅警方獲報後趕抵，發現死者頭部有外傷，現場血跡噴濺，死者下半身褲頭和拉鍊都解開，研判有他殺之嫌。記者朱冠諭／翻攝

桃園 越南 北市

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