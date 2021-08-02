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影／滂沱大雨還酒駕 台中男打滑撞破民宅圍牆卡田裡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

近日天氣受到西南氣流影響，台中市降下大雨，也傳出轎車打滑的交通事故，伍姓男子在今天凌晨開車行經潭子區甘水路時，疑因天雨路滑，導致伍轎車失控後，先衝撞民宅圍牆，隨後再因衝擊力，衝入民宅附近的農田裡，轎車卡在農田裡動彈不得，最後出動吊車才將車輛移置，警方查出伍姓男子有酒精反應，全案將依公共危險罪送辦。

據查，伍姓男子在今天凌晨1時許，酒後開車行經潭子區甘水路二段時，當時下大雨導致路面濕滑，伍車行經案發地點時，轎車突然失控打滑，先撞破附近民宅的圍牆後，再衝進民宅旁的田裡。

警、消獲報到場時，伍仍意識清楚，僅四肢擦傷，經送醫後沒有大礙，不過經大雅警分局潭子交通小隊酒測，發現伍的酒精濃度已超過每公升0.25毫克，全案將依公共危險罪送辦。

大雅警分局呼籲，警方將持續取締酒駕，絕不放鬆，並增加定期、不定期執法，透過高強度、高密度的方式，防制酒後駕車。提醒駕駛人若餐敘飲用酒類或食用含酒精成分的菜餚，應透過指定駕駛、代客叫車的方式返家，務必養成「酒後不駕車」的守法觀念與習慣，才是最明智的決定。

台中市伍姓男子在今天凌晨酒後開車，行經潭子區甘水路二段時，轎車失控打滑，撞破民宅圍牆後，衝進田裡動彈不得。圖／讀者提供
台中市伍姓男子在今天凌晨酒後開車，行經潭子區甘水路二段時，轎車失控打滑，撞破民宅圍牆後，衝進田裡動彈不得。圖／讀者提供
台中市伍姓男子在今天凌晨酒後開車，行經潭子區甘水路二段時，轎車失控打滑，撞破民宅圍牆後，衝進田裡動彈不得。圖／讀者提供
台中市伍姓男子在今天凌晨酒後開車，行經潭子區甘水路二段時，轎車失控打滑，撞破民宅圍牆後，衝進田裡動彈不得。圖／讀者提供
台中市伍姓男子在今天凌晨酒後開車，行經潭子區甘水路二段時，轎車失控打滑，撞破民宅圍牆後，衝進田裡動彈不得。圖／讀者提供
台中市伍姓男子在今天凌晨酒後開車，行經潭子區甘水路二段時，轎車失控打滑，撞破民宅圍牆後，衝進田裡動彈不得。圖／讀者提供

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