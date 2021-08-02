台東資源回收車停等紅綠燈遭板車追撞 1命危3傷送醫

台東省道台9線331.5公里鹿野鄉中華路段今晚發生拖板車疑未注意前車狀況，追撞前方一輛停等紅綠燈的資源回收車，造成拖板車司機命危及資源回收車3傷送醫。事故原因正由警方調查釐清中。

警消表示，這起交通事故發生在7點多，接獲通報立即派遣鹿野、延平及卑南分隊救援，救護人員抵達現場，發現拖板車司機受困車內，沒有呼吸心跳，利用破壞器材將車頭破壞後，順利救出緊急送往關山慈濟醫院救治。

而遭撞的資源回收車，也因撞擊力道大，造成車上3人受傷，意識清醒送往馬偕醫院治療。傷者表示，他們停等紅燈時，後方拖板車似乎沒有剎車，就直接撞上來。