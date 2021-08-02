台中水湳生態公園無號誌路口 兩車撞一團翻車2人傷
台中市水湳生態公園附近的崇德六路、榮德路口，在今天下午5時許，傳出兩車碰撞的交通事故，案發路口為無號誌路口，其中一輛休旅車被撞到側翻在地，兩名駕駛都受有輕傷，警方獲報到場調查，二人都無酒精濃度，初判是未依規定讓車、行經路口未減速，才會釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
據查，王姓女子（47歲）今天下午5時許，駕駛白色休旅車沿北屯區榮德路往崇德六路方向行駛，而林姓男子（39歲）則是駕駛灰色休旅車是沿崇德六路往榮德路方向行駛，兩車行經案發路口時，發生碰撞，林車直接衝撞王女休旅車，把王女的休旅車撞倒側翻在地，林車的機油漏滿一地。
第五警分局交通分隊獲報到場調查，二人都無酒精濃度，初步研判是王女行經路口時，未依規定讓車，而林行經路口未減速，才會釀成車禍，詳細的肇事原因，有待後續調查，並調閱監視器釐清，全案由交大事故組分析肇事原因。
第五警分局表示，行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮的交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。但在交通壅塞時，應於停止線前暫停與他方雙向車輛互為禮讓，交互輪流行駛。
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