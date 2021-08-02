快訊

桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

台中水湳生態公園無號誌路口 兩車撞一團翻車2人傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市水湳生態公園附近的崇德六路、榮德路口，在今天下午5時許，傳出兩車碰撞的交通事故，案發路口為無號誌路口，其中一輛休旅車被撞到側翻在地，兩名駕駛都受有輕傷，警方獲報到場調查，二人都無酒精濃度，初判是未依規定讓車、行經路口未減速，才會釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，王姓女子（47歲）今天下午5時許，駕駛白色休旅車沿北屯區榮德路往崇德六路方向行駛，而林姓男子（39歲）則是駕駛灰色休旅車是沿崇德六路往榮德路方向行駛，兩車行經案發路口時，發生碰撞，林車直接衝撞王女休旅車，把王女的休旅車撞倒側翻在地，林車的機油漏滿一地。

第五警分局交通分隊獲報到場調查，二人都無酒精濃度，初步研判是王女行經路口時，未依規定讓車，而林行經路口未減速，才會釀成車禍，詳細的肇事原因，有待後續調查，並調閱監視器釐清，全案由交大事故組分析肇事原因。

第五警分局表示，行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮的交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。但在交通壅塞時，應於停止線前暫停與他方雙向車輛互為禮讓，交互輪流行駛。

台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供
台中市北屯區水湳生態公園在今天下午傳出兩車碰撞的交通事故，一輛休旅車被撞到側翻在地，另一輛則是車頭凹陷、機油漏一地。圖／讀者提供

休旅車 車禍

延伸閱讀

金門酒廠前自小客車疑自撞翻車 女駕駛命大僅受輕傷

宜蘭救護車出勤遭休旅車攔腰撞翻 再波及首都客運

影／22歲男自撞分隔島翻車 辯宿醉但酒測值高達0.72

台南休旅車疑自撞匝道口 駕駛被路人救出後火燒車

相關新聞

台88快速道路萬丹匝道口前疑自撞護欄 女駕駛當場死亡

屏東縣今仍下大雨，今天中午12點39分，台88快速道路16.3公里處在萬丹下匝道口前發生車禍，駕駛翁姓女子在16.3公里...

復康巴士誤闖受困瀕「滅頂」 消防救生艇成功救出3人

台南市白河區草店里今天下午發生復康巴士疑大雨視線差不慎誤闖受困一座過水便橋，警消獲報趕往搶救，經消防局調派救生挺由救護人...

台中水湳生態公園無號誌路口 兩車撞一團翻車2人傷

台中市水湳生態公園附近的崇德六路、榮德路口，在今天下午5時許，傳出兩車碰撞的交通事故，案發路口為無號誌路口，其中一輛休旅...

知名廚具倉庫工人搭貨梯上樓 突墜3公尺腳踝斷裂

台中市西屯區台灣大道四段一家廚具倉庫，今天下午3時許，傳出有工人搭電梯墜落的意外，警、消到場時，工人左腿腳踝骨折、尾椎骨...

台南下營原物料倉庫大火付之一炬 原因及損失待查

台南市下營區一處原物料倉庫中午冒出滾滾濃煙直衝天際，起火後火勢迅速蔓延，消防員到達時已烈焰四起，不久估計超過300坪火場...

桃園許厝港溼地漂男浮屍 嚇壞賞鳥遊客

桃園市大園區許厝港溼地的賞鳥園區觀景台旁，今天下午近3時許，一名遊客前往賞鳥，突然看見海岸漂浮一具男性浮屍，嚇一大跳立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。