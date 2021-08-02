台中水湳生態公園無號誌路口 兩車撞一團翻車2人傷

台中市水湳生態公園附近的崇德六路、榮德路口，在今天下午5時許，傳出兩車碰撞的交通事故，案發路口為無號誌路口，其中一輛休旅車被撞到側翻在地，兩名駕駛都受有輕傷，警方獲報到場調查，二人都無酒精濃度，初判是未依規定讓車、行經路口未減速，才會釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，王姓女子（47歲）今天下午5時許，駕駛白色休旅車沿北屯區榮德路往崇德六路方向行駛，而林姓男子（39歲）則是駕駛灰色休旅車是沿崇德六路往榮德路方向行駛，兩車行經案發路口時，發生碰撞，林車直接衝撞王女休旅車，把王女的休旅車撞倒側翻在地，林車的機油漏滿一地。

第五警分局交通分隊獲報到場調查，二人都無酒精濃度，初步研判是王女行經路口時，未依規定讓車，而林行經路口未減速，才會釀成車禍，詳細的肇事原因，有待後續調查，並調閱監視器釐清，全案由交大事故組分析肇事原因。