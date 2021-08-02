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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

投資股票得先加入會員 中年婦人險被騙1萬元

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市47歲陳姓女市民經由通訊軟體LINE，認識自稱在投資公司上班「淑怡」，對方告訴她可協助分析會上漲股票，要陳女到銀行匯出1萬元加入公司會員，經銀行行員警覺有異報警及時勸阻這是假投資股票電信詐騙手法，陳女才沒有匯款。

「這支股票可以64元買進，妳可參考一下，如果有買入成功，記得給我報備，達到合適利潤，我會通知離場。」陳女昨天接到LINE訊息，自稱「淑怡」女子在投資公司上，要她匯款1萬元作為入會費，並要求她至銀行將其帳戶設定為約定帳戶，以利日後可以匯大量金額。

陳姓昨天下午2點多到台南市中西區民生路一段銀行要匯款時，行員警覺其中有詐，報警處理，台南市警二分局民權所警員曹瑞傑、方于華到場後，向陳女解釋，這是假投資的詐騙手法，成功攔阻1萬元。

陳女遭到假投資股票電信詐騙，差點匯出1 萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
陳女遭到假投資股票電信詐騙，差點匯出1 萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
陳女遭到假投資股票電信詐騙，警員到場勸阻保住她1萬元。記者黃宣翰／翻攝
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電信詐騙 LINE

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