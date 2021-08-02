雙北泳池業者明上街爭取開業 警公布相關交管措施
中央流行疫情指揮中心日前宣布全國疫情警戒降為二級，開放海灘及水域活動，但游泳池及浮潛項目維持禁止，為爭取泳池開放營業，雙北市部分游泳池業者明天將集結上街遊行倡議，警方今公布相關交管措施。
警方指出，雙北游泳池業者預計明天上午9時至12時之間，在台北市林森南路舉行「爭取泳池開放營業」集會遊行活動，已申請核准，警方將於明天9時起針對林森南路（青島東路至濟南路段）東西側執行彈性管制，並依現場狀況及人數，擴大交管範圍，民眾駕車行經周遭路段應減速慢行，注意行車安全。
警方表示，據中央疫情指揮中心宣布，7月27日至8月9日為疫情警戒二級期間，限制室外100人以上集會，參與者應落實公共場所除必要飲食外，全程配戴口罩、保持安全社交距離等規定，若有違規者，將依蒐證畫面函送裁處。
集會活動相關交管措施將隨時提供警廣等電台插播路況報導，駕駛人可隨時收聽路況，提前改道行駛，避開管制路段，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。
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