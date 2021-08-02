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舒子晨捲黑衣人恐嚇風波 臉書PO感謝司法又遭提告
有「小謝金燕」之稱的藝人舒子晨去年與唱片公司宇朕國際發生合約糾紛，她被指控撂黑衣人到公司要求解約，遭宇朕國際提告。舒獲檢方不起訴確定後，日前將不起訴處分書放到臉書粉絲專頁上，並感謝司法還她清白，不料，又遭宇朕國際的負責人胡姓夫妻提告涉犯個資法，新北地檢署偵結，認為舒子晨僅公布胡姓夫妻全名，沒有其它個資，因此給予不起訴處分。
舒子晨去年遭到爆料，因與宇朕國際有合約糾紛，舒子晨的經紀人帶著黑衣人到公司辦公室施壓解約，宇朕國際報案稱舒子晨等人涉犯侵入住居、恐嚇危害安全等罪。
不過，士林地檢署認為，經紀人等人是由公司人員帶進辦公室，商談幾分鐘後就離開，應不構成侵入住居等罪嫌。宇朕國際聲請再議，遭高檢署駁回確定。
舒子晨今年在收到不起訴書後，將不起訴書放到粉絲專頁上，並感謝司法還她清白。不料，宇朕國際的負責人胡男認為舒子晨在網路上公布他們的個資，涉犯個資法，再度對她提告。
新北地檢署認為，舒子晨的貼文只有胡姓夫婦的全名，沒有其他個資，且雙方的合約糾紛已廣為媒體報導，胡男的全名已眾所皆知。檢方認為，舒子晨只擷取部分放到網路上，其餘部分全都遮住，因此屬於合理使用範圍，因而給予不起訴處分。
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