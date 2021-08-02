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台88快速道路萬丹匝道口前疑自撞護欄 女駕駛當場死亡
屏東縣今仍下大雨，今天中午12點39分，台88快速道路16.3公里處在萬丹下匝道口前發生車禍，駕駛翁姓女子在16.3公里疑自撞護欄，當場無生命跡象，由於現場須吊掛事故車輛封閉下萬丹匝道，事故在下午4點40分排除，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
駕駛51歲翁女是高雄人，在88快速道路東往西方向，在16.3公里疑自撞護欄，當場死亡，警方將調閱周邊監視器及行車紀錄器畫面，釐清事發經過。
屏東警分局提醒，近日大雨，車行過快容易失控打滑，駕駛人應減速慢行，提醒民眾行車前應檢查輪胎，避免雨天因胎紋深度不足，不及排水影響煞車效能，進而失控自撞、摔車，開車時務必注意前方路況、減速慢行，保持行車安全。
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