台88快速道路萬丹匝道口前疑自撞護欄 女駕駛當場死亡

屏東縣今仍下大雨，今天中午12點39分，台88快速道路16.3公里處在萬丹下匝道口前發生車禍，駕駛翁姓女子在16.3公里疑自撞護欄，當場無生命跡象，由於現場須吊掛事故車輛封閉下萬丹匝道，事故在下午4點40分排除，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

駕駛51歲翁女是高雄人，在88快速道路東往西方向，在16.3公里疑自撞護欄，當場死亡，警方將調閱周邊監視器及行車紀錄器畫面，釐清事發經過。