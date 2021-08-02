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知名廚具倉庫工人搭貨梯上樓 突墜3公尺腳踝斷裂
台中市西屯區台灣大道四段一家廚具倉庫，今天下午3時許，傳出有工人搭電梯墜落的意外，警、消到場時，工人左腿腳踝骨折、尾椎骨挫傷，初步調查，該名工人在搭貨梯欲上樓時，貨梯突然墜落3公尺，造成工人受傷，台中市勞動檢查處已介入調查，若查有業者違反職安法，將處3萬以上30萬以下罰鍰。
據查，51歲廖姓工人是知名衛浴、廚具企業的員工，他今天下午3時許，在公司位於台中市西屯區台灣大道四段的倉庫工作時，原欲搭乘貨梯，將貨物送到倉庫二樓，未料運送途中，貨梯突然故障，導致貨梯墜落3公尺，直接掉落到一樓的地面，造成廖的左腳腳踝骨折斷裂、尾椎骨挫傷，經救護車送往中港澄清醫院治療，無生命危險。
台中市勞檢處獲報後，前往調查，目前正在查明案發原因，如查出業者有違反職業安全衛生法部份，將處新台幣3萬以上，30萬元以下罰鍰，不過尚未做出行政處分。
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