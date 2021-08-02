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桃園7旬老夫妻騎車就醫 卻撞上違規左轉轎車雙雙喪命

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

新北市一對7旬老夫妻日前騎機車就醫，欲前往桃園市龜山一帶，路經文化一路、文德路口時撞上一輛違規左轉的轎車，2人飛離座椅倒地不起，經報案後緊急送醫，但因傷重雙雙宣告不治，肇事的王姓駕駛被依過失致死罪嫌移送法辦。

家住林口的許姓老翁（75歲）7月30日上午9時許騎乘機車，載著妻子（73歲）欲前往桃園市龜山地區看醫生，卻在經過文化一路與文德路口時，撞上由王姓男子（36歲）駕駛的小客車，2人飛出座椅，落地後倒臥不起。

救護人員獲報到場時，2人都還有意識可對話，但因車禍受傷而無法移動，然而送至長庚醫院後情況急轉直下，失去呼吸心跳後，分別於12時許、13時許宣告不治。

警方調查，肇事王男在文化一路左轉文德路口時，疑似未等左轉燈亮，便違規左轉往文德路，讓騎機車載妻子直行的許姓老翁閃避不及，發生碰撞，由於雙方均無酒駕，全案將王男依過失致死罪嫌移送法辦。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通號誌相關規定，轉彎車輛亦應禮讓直行車輛先行，以維護行車安全。

許姓老夫妻撞上違規左轉轎車，兩人飛離座椅，落地不起。記者楊湛華／翻攝
許姓老夫妻撞上違規左轉轎車，兩人飛離座椅，落地不起。記者楊湛華／翻攝
老夫妻騎乘的機車龍頭毀損。記者楊湛華／翻攝
老夫妻騎乘的機車龍頭毀損。記者楊湛華／翻攝
肇事王男的座車右側遭老夫妻所乘機車撞上，鈑金明顯凹陷。記者楊湛華／翻攝
肇事王男的座車右側遭老夫妻所乘機車撞上，鈑金明顯凹陷。記者楊湛華／翻攝

桃園 車禍

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