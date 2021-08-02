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六都外第一支「行動急診室」 雲縣緊急救護品質大躍進

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣緊急救護醫療網突破無線電通訊限制的藩籬，導入新科技並整合救護員及醫師端等量能，給予創傷患者及早的診治。記者陳苡葳／攝影
雲林縣緊急救護醫療網突破無線電通訊限制的藩籬，導入新科技並整合救護員及醫師端等量能，給予創傷患者及早的診治。記者陳苡葳／攝影

雲林縣醫療資源雖然有限，不過卻能整合消防及醫療等資源，創下六都以外縣市第一支「行動急診室」隊伍，今年4月完成全國首例「院前超音波」執行，由指導醫師判斷後，將傷患送往創傷中心診治，成功救回患者性命，同時強化到院前緊急救護品質。

雲林縣統計，近5年人口數呈現負成長，每年減少近3千人口數，且高齡人口占全縣總人口比例達19.28％，遠高於國內高齡者占總人口數比例16.29％，甚至是國內排名第三，但相對的醫療可及性卻是全國倒數。

消防局副局長蕭哲明表示，雲林縣地廣人稀，如何讓緊急救護品質提升是極大難題，首要克服的就是除消防局願意做，也得醫師願意幫忙，資訊要24小時上傳，急救責任醫院更要隨時觀看、掌握訊息，給予適切協助，才能達成患者送到醫院前就要做應對的目標。

因此，消防局導入雲端生命徵象監測系統，除能即時上傳生命徵象數據，包含血壓、血氧、吐氣末潮氣二氧化碳、12導程心電圖等，可讓重度急救責任醫院，及醫療指導醫師線上評估患者狀況，判斷啟動創傷小組時機，另搭配院前電動骨針應用、雙軌救護等急救方案，即時拯救嚴重創傷患者。

台大雲林分院急診部主任江文莒說，醫師端及責任醫院透過「三T」Triage現場檢傷、treatment外傷治療、time黃金時間，在患者創傷時，以腹部超音波方式，照射出內部臟器受傷情形，判斷並指導第一線救護員如何緊急診治，後利用雲端生命徵象監測系統，傳輸數據予醫師端確定情況，及早創傷診治，「給危急的人最好的處理」。

消防局表示，目前導入設備包括2套超音波及1部雲端生命徵象監測系統，分別布建在專責救護隊斗六六合分隊、麥寮北五分隊，兩支隊部共有5輛救護車，透過專責隊伍應援其他隊部量能，未來車程15至20分鐘範圍的鄉鎮市，都能成為外傷作用圈的涵蓋區域。

蕭哲明表示，雲林縣領先六都以外縣市，編織緊急救護醫療網，突破過去以無線電通訊的緊急救療救護限制，因應通訊技術強化，並由中華電信協助建構5G系統，讓縣內緊急救護再升級。

雲林縣消防局導入雲端生命徵象監測系統及超音波等設備，整合消防及醫療資源成軍六都以外縣市第一支「行動急診室」隊伍，提升緊急救護品質。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局導入雲端生命徵象監測系統及超音波等設備，整合消防及醫療資源成軍六都以外縣市第一支「行動急診室」隊伍，提升緊急救護品質。記者陳苡葳／攝影

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