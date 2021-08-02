高雄桃源藤枝聯外道路又坍塌 目前封路搶修

受西南氣流影響，豪雨狂炸高雄市山區，桃源區寶山里藤枝聯外道路14.5k、15.2k處，昨天因坍塌傍晚搶通，今天又因瞬間豪雨，再度坍塌導致路面封閉，高雄市桃源區寶山國小也緊急宣布停止上班、上課。警方目前已通報相關單位處理，另藤枝國家森林遊樂園今天也預防性休園。

桃源區寶山里藤枝聯外道路14.5k、15.2k處，昨天因豪雨造成土石、樹木崩落道路，六龜警分局獲報後，通知林務局工程人員緊急搶通，但礙於豪雨作業，土石鬆軟，仍持續崩落，僅能暫時恢復單向通行。

豈料，今天上午又因歇性強降雨，山壁欠缺支撐，再次造成大量土石、樹木坍方，導致路段無法通行，警方目前已封鎖線及三角錐警示管制現場，工程人員也持續到場處理。另外，藤枝國家森林遊樂園今天也預防性休園。