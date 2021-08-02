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高雄桃源藤枝聯外道路又坍塌 目前封路搶修

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

受西南氣流影響，豪雨狂炸高雄市山區，桃源區寶山里藤枝聯外道路14.5k、15.2k處，昨天因坍塌傍晚搶通，今天又因瞬間豪雨，再度坍塌導致路面封閉，高雄市桃源區寶山國小也緊急宣布停止上班、上課。警方目前已通報相關單位處理，另藤枝國家森林遊樂園今天也預防性休園。

桃源區寶山里藤枝聯外道路14.5k、15.2k處，昨天因豪雨造成土石、樹木崩落道路，六龜警分局獲報後，通知林務局工程人員緊急搶通，但礙於豪雨作業，土石鬆軟，仍持續崩落，僅能暫時恢復單向通行。

豈料，今天上午又因歇性強降雨，山壁欠缺支撐，再次造成大量土石、樹木坍方，導致路段無法通行，警方目前已封鎖線及三角錐警示管制現場，工程人員也持續到場處理。另外，藤枝國家森林遊樂園今天也預防性休園。

高雄氣象站統計，高雄3小時累計雨量超過百毫米的地區，分別為桃源區224毫米、茂林區278毫米、六龜區209毫米；盡管雨勢較昨天趨緩，但六龜分局呼籲，藤枝林道及各山區道路因豪雨土質鬆軟含水量高，易有滑落情形，非必要應避免行駛山區道路，以確保自身安全。

高雄桃源區藤枝聯外道路14、15公里處今又傳坍塌，導致桃源區寶山國小聯外道路中斷，今天中午緊急停止上班、上課。圖／民眾提供
高雄桃源區藤枝聯外道路14、15公里處今又傳坍塌，導致桃源區寶山國小聯外道路中斷，今天中午緊急停止上班、上課。圖／民眾提供
高雄桃源區藤枝聯外道路14、15公里處今又傳坍塌，導致桃源區寶山國小聯外道路中斷，今天中午緊急停止上班、上課。圖／民眾提供
高雄桃源區藤枝聯外道路14、15公里處今又傳坍塌，導致桃源區寶山國小聯外道路中斷，今天中午緊急停止上班、上課。圖／民眾提供
高雄桃源區藤枝聯外道路14、15公里處今又傳坍塌，導致桃源區寶山國小聯外道路中斷，今天中午緊急停止上班、上課。圖／民眾提供
高雄桃源區藤枝聯外道路14、15公里處今又傳坍塌，導致桃源區寶山國小聯外道路中斷，今天中午緊急停止上班、上課。圖／民眾提供

豪雨 六龜 遊樂園

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