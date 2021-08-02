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女婿把八旬失智岳父鎖陽台 發現沒心跳竟拿水潑他

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園楊梅82歲陳姓老翁患失智等疾病，同住的45歲女兒和女婿疑不滿他隨地大小便，不只持馬桶刷毆打、掐住老翁脖子，甚至還將他反鎖在陽台限制行動。夫婦倆直到2天後返家，發現老翁躺在陽台上，用水桶潑水也毫無動靜，才驚覺事態嚴重趕緊報警。警詢後2人依妨礙自由和過失致死罪嫌送辦，檢方向法院聲押獲准。

據了解，死者患有失智等疾病，膝下有2個兒子和1個女兒，輪流由住在新北的兒子和桃園的女兒負責照顧。由於老翁身體狀況每況愈下，最近開始會隨地大小便，徐姓女婿長期照護下疑身心疲倦，對老翁漸失耐心，不僅出言痛罵，還持馬桶刷痛毆老翁，並掐住對方脖子。

上月28日，女兒和女婿發現老翁又隨地便溺，盛怒之下，竟將老翁帶到陽台反鎖，期間只偶爾看照老翁狀況，並給他水跟餅乾充飢。直到30日晚間6點多，夫妻倆回到住屋處，見老翁失去呼吸心跳，第一時間不是叫救護車，而是將水桶裝滿水倒在老翁身上，發現他動也不動後才連忙報警。

老翁的2個兒子得知父親死訊後情緒冷靜，2人對警方表示，過去從未聽聞或發現父親被施暴的紀錄。警方檢視夫妻倆提供的監視器，發現二人早在24日就曾將死者囚禁在陽台，並對老翁施虐。檢方表示，老翁體表有擦挫傷，死因及時間仍有待解剖釐清，全案尚在偵查中。

桃園楊梅82歲陳姓老翁患失智等疾病，同住的45歲女兒和女婿將他反鎖在陽台限制行動。夫婦倆直到2天後返家，發現老翁躺在陽台上，用水桶潑水也毫無動靜。圖為事發地點。記者朱冠諭／翻攝
桃園楊梅82歲陳姓老翁患失智等疾病，同住的45歲女兒和女婿將他反鎖在陽台限制行動。夫婦倆直到2天後返家，發現老翁躺在陽台上，用水桶潑水也毫無動靜。圖為事發地點。記者朱冠諭／翻攝

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