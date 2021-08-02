影／瑞芳火車站地下道狂噴滅火器 男辯有人追他要煙遁

新北市吳姓男子昨晚疑酒後在瑞芳火車站地下道，拿滅火器狂噴，造成整個通道蒙上一層白色粉末。他在被捕後供稱，因為在站前廣場與人打架，為了阻止對方追打，才會在地下道噴滅火器「煙遁」。警方偵詢後，今依竊盜、毀損罪嫌將他送辦。

瑞芳警方昨晚9點多接獲通報，瑞芳火車站地下道內有人噴灑滅火器，通道地面和牆壁都是粉塵。警方調閱監視器畫面，看到年約30歲吳姓男子持滅火器進地下道，走下階梯後，朝上往樓梯狂噴，走進連通道後，又噴了好幾次。

吳男被瑞芳鐵路警察帶回偵詢時，辯稱因在瑞芳火車站前廣場與人發生衝突，逃跑時為了不被對方追上，才會拿滅火器在地下道噴灑，再趁通道瀰漫白色粉末時跑走。

警方查訪得知，火車站廣場昨晚8點多有人發生爭執，江男帶著滅火器進入地下道噴灑時是獨自一人，後面並無其他人追趕，將依竊盜、毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

火車站清潔人員今早忙著清刷洗地下道，滅火器白色粉末遇水濕滑，不斷提醒往來民眾小心腳步，避免滑倒。

新北市吳姓男子在瑞芳火車站地下道，拿滅火器狂噴，造成整個通道蒙上一層白色粉末。記者邱瑞杰／翻攝