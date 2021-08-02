水漾森林傳兩山友失聯 搜救隊冒雨漏夜搶救今護送下山

兩名山友昨傳出從水漾森林下山途中迷路，嘉義縣消防局獲報，出動多名救援人員冒雨漏夜前往搶救，稍早傳出消息今上午已找到躲在帳篷內待救的兩人，生命跡象穩定，目前一行人已啟程下山，預計6小時後抵達登山口。

嘉義縣消防局勤務中心昨下午1時許接獲南投縣消防局勤務中心轉通報，指水漾森林往杉林溪方向有2名山友預計前天下山，但其中一名山友向母親表示，途中遭遇溪流，無法繼續向前，準備返回紮營處待救，2人手機已經沒電、糧食用盡，家屬隨即向南投消防局報案。