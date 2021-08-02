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影／台中北屯透天民宅火警 2人受困消防員架梯救出

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區東山路一間透天民宅在今天上午11時許傳出火警，警、消到場時，二樓已冒出火警，經查透天民宅的2樓陽台、3樓頂樓都有民眾受困，消防隊員利用架梯方式，協助2名受困民眾脫困，兩名住戶脫困後，都表示不願就醫，目前火勢已經撲滅，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

台中市北屯區東山路的一間3樓透天民宅在今天上午11時許傳火警，台中市消防局派遣中山、北屯、東山消防分隊，以及第八救災救護大隊前往滅火，消防隊到場時，民宅已冒出濃煙，2樓陽台有民眾受困，另外3樓樓頂也有民眾受困，消防隊員利用架梯方式，將兩名受困民眾救出，二人都沒有受傷，表示不願就醫。

火勢在今天上午11時29分撲滅，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清，相關燃燒面積、財損待查。

台中市北屯區東山路透天民宅在今天上午11時許傳出火警，民宅冒出大量濃煙，警、消架梯，搶救受困在2、3樓的民眾。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路透天民宅在今天上午11時許傳出火警，民宅冒出大量濃煙，警、消架梯，搶救受困在2、3樓的民眾。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路透天民宅在今天上午11時許傳出火警，民宅冒出大量濃煙，警、消架梯，搶救受困在2、3樓的民眾。圖／讀者提供
台中市北屯區東山路透天民宅在今天上午11時許傳出火警，民宅冒出大量濃煙，警、消架梯，搶救受困在2、3樓的民眾。圖／讀者提供

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