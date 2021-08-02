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高雄山區豪雨不斷　台27線扇平山莊路段再度坍方封路

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

受西南氣流影響，高雄近日接連豪雨，昨天山區雨量「紫爆」，桃源、茂林等3區，日累積雨量飆破500毫米；雖然今天山區雨勢稍有趨緩，但豪雨威力仍不容小覷，台27線六龜區扇平山莊路段再度坍方，目前道路封閉，預計下午展開搶修。

高雄氣象站統計，昨天高雄山區雨量紫爆，桃源等3區日累積雨量飆破500毫米，今天茂林、桃源日累積雨量超過3百毫米；甲仙、六龜區已累計2百毫米。

台27線扇平山莊路段，昨天因豪雨造成道路被泥流覆蓋無法通行狀況，警方暫時封閉道路路，並通報工務單位緊急搶通，今天上午9時，又因強降雨造成大量土石坍方，目前大量土石堆積且路面積水升高，暫時禁止通行，預計下午展開搶修。

六龜警分局指出，昨天茂林區萬山里132線6 K處，道路崩塌，於11時27分清除完成雙向通行；台27線8.7 K處往荖濃方向，因落石被雨水冲刷至路面，於下午1時21分由工務段已搶修完畢，該處開放通行。

另外，桃源區寶山里藤枝聯外道路15.2 K處、14.5 K處都有落石樹倒，僅單向能通車，警方以封鎖線及三角錐持續警戒。台20線勤和至復興中期道路（93K+1001至98K+700）、台29線那瑪夏11K至甲仙五里埔23k，昨晚實施預警性封閉，今天7時開放通行。

高雄台27線六龜區扇平山莊路段再度坍方，目前道路封閉，預計下午展開搶修。圖／民眾提供
高雄台27線六龜區扇平山莊路段再度坍方，目前道路封閉，預計下午展開搶修。圖／民眾提供
高雄台27線六龜區扇平山莊路段再度坍方，目前道路封閉，預計下午展開搶修。圖／民眾提供
高雄台27線六龜區扇平山莊路段再度坍方，目前道路封閉，預計下午展開搶修。圖／民眾提供

雨量 六龜 豪雨

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