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桃園男雨天迷路誤闖山邊小徑 車輪滑出路面受困

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

全台近日處在大低壓帶中，降水顯著，新北一名男子昨天開車到桃園送貨，回程因迷路開上山邊小徑，卻因雨天視線不佳、濕滑而開出路面，卡在坡坎上，附近居民以堆高機協助仍難以動彈，後經警方聯絡拖吊業者，才終於脫困。

桃園警分局同安派出所昨天下午4時許接獲報案，指靠山邊的峨嵋四街小徑上，有車輛因天雨路滑掉出路面，卡在坡坎上，導致該路段無法通行。

員警到場詢問得知，林姓男子（56歲）住新北三重，昨天獨自開車到桃園市送貨，但回程途中因不熟路況而迷失，駛入一條狹隘小徑，結果因路滑左側車輪不慎掉出路面，整台車卡在坡坎上，動彈不得；林男下車查看時，還不小心踩空，跌落小徑左側菜田，所幸只有輕微瘀傷，並無大礙。

熱心居民嘗試以對高機撐起車體，但因過重而失敗，於是員警聯絡拖吊車業者前來，將車輛整輛吊起，才將林男愛車帶回路面；林男經消防人員檢查後並無大礙，稍事休息後便駕車掉頭離去。

林男不熟路況，駕車開上山邊小徑，因雨天濕滑不慎受困。記者楊湛華／翻攝
林男不熟路況，駕車開上山邊小徑，因雨天濕滑不慎受困。記者楊湛華／翻攝
林男不熟路況，駕車開上山邊小徑，因雨天濕滑不慎受困。記者楊湛華／翻攝
林男不熟路況，駕車開上山邊小徑，因雨天濕滑不慎受困。記者楊湛華／翻攝
拖吊車出動，將整輛小客車吊起，林男愛車才終於脫困。記者楊湛華／翻攝
拖吊車出動，將整輛小客車吊起，林男愛車才終於脫困。記者楊湛華／翻攝

桃園 新北

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