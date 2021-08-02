桃園男雨天迷路誤闖山邊小徑 車輪滑出路面受困

全台近日處在大低壓帶中，降水顯著，新北一名男子昨天開車到桃園送貨，回程因迷路開上山邊小徑，卻因雨天視線不佳、濕滑而開出路面，卡在坡坎上，附近居民以堆高機協助仍難以動彈，後經警方聯絡拖吊業者，才終於脫困。

桃園警分局同安派出所昨天下午4時許接獲報案，指靠山邊的峨嵋四街小徑上，有車輛因天雨路滑掉出路面，卡在坡坎上，導致該路段無法通行。

員警到場詢問得知，林姓男子（56歲）住新北三重，昨天獨自開車到桃園市送貨，但回程途中因不熟路況而迷失，駛入一條狹隘小徑，結果因路滑左側車輪不慎掉出路面，整台車卡在坡坎上，動彈不得；林男下車查看時，還不小心踩空，跌落小徑左側菜田，所幸只有輕微瘀傷，並無大礙。