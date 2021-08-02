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特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

啟動護老專案 安平員警為老人腳踏車裝車燈

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區去年發生9件死亡車禍，有5名死者是高齡65歲以上老人，其中3名老人騎腳車發生事故。為減少類似情形發生，警方利用夜間、清晨及黃昏能見度較差的時段，透過巡邏主動協助轄內年長者裝設腳踏車後座警示燈，以提高腳踏車早晨及黃昏行駛時的辨識度，今年累積迄今已裝設260組。

台南市警四分局統計，去年安平因車禍死亡9件9人，其中5人為65歲以上長者，1名行人、1名機車騎士、3名腳踏車騎士。

警方啟動護老專案行動，員警利用清晨或夜間巡邏及家戶訪查機會，到廟宇、公園周邊，替年長者裝設腳踏車後座警示燈。雖然只是一盞燈，但可提醒駕駛人注意前方動態，減少民眾因交通事故發生財損或體傷，並利用社區治安座談會的機會，針對長者易發生交通事故的違規態樣，製作影片宣導，以強化長者交通安全觀念，有效降低交通事故發生。

台南市警四分局長甘炎民說，長輩最常在清晨、黃昏外出運動，但由於該時段能見度較差，如果穿著深色、不顯眼的衣服，就不容易被注意到，希望透過警示燈提高其可視性，讓每個用路人都看得見，減少行車死角，同時也提醒路用人能禮讓長者，以減少事故發生。

員警利用巡邏時，為老人腳踏車裝車燈。圖／台南市警四分局提供
員警利用巡邏時，為老人腳踏車裝車燈。圖／台南市警四分局提供
員警利用巡邏時，為老人腳踏車裝車燈。圖／台南市警四分局提供
員警利用巡邏時，為老人腳踏車裝車燈。圖／台南市警四分局提供

腳踏車 車禍

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