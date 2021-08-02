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特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

影／1歲孫半夜包尿布溜出門 外公熟睡警上門才知人搞丟

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區一名一歲男童在上月初時，被民眾發現在凌晨時分，赤裸上身包著尿布在街上邊走邊哭，民眾擔心男童發生危險，趕緊將男童抱到派出所協尋，因男童無法明確自己的身分，但警方研判男童應該是住在被尋獲地點附近，因此逐戶按門鈴訪查，幸好有鄰居一眼認出，男童是張姓鄰居的孫子，警方上門時，張姓老翁仍睡眼惺忪，不知孫子已經走丟。

據查，走失的一歲男童的父母因有事出要外出，因此在7月初將男童交給住在北區的張姓外公，幫忙照料，未料男童在同月11日凌晨2時許，趁外公睡著後，偷溜出門想找爸媽，但卻不知如何回家，就在大街上哭了起來，幸好有民眾在北區中央街附近發現男童，男童當時只有包著一件尿布，哭紅眼睛，讓人又愛又憐。

熱心民眾擔心男童發生意外，趕緊將男童抱到第二警分局文正所幫忙，當時值勤的警員林煜翔、陳怡瑩獲報後研判，男童才1歲多，應該不會走得太遠，研判男童的家人就住在尋獲地點附近，決定前往尋獲地附近挨家挨戶訪查。

派出所內已是人父的賴枻洋、林明助見狀，也暫停手邊工作兵分三路加入協尋工作，4名警員花了15分鐘的時間，總算問到其中一名住戶，認出男童是鄰居張姓老翁的孫子，趕緊依鄰居的指引，前往張姓老翁的住處訪查。

不過警方不斷敲張姓老翁的住處大門，或是猛按門鈴，都不見有人來看門，沒想到男童熟門熟路的推開大門，直接進入屋內，發現張姓老翁仍在床上呼呼大睡，經警方叫醒後，才知孫子走失，連忙向辛苦的警察和熱心民眾致謝。

第二警分局長蔡元戎呼籲，家中有幼童的家長應隨時提高警覺注意安全，勿讓其遠離視線，盼家長時刻小心留意，避免一時疏忽發生憾事。

台中市張姓老翁上月初幫忙照顧1歲的外孫，沒想到外孫半夜包著尿布偷溜出門，幸好熱心民眾、警方協助，才沒發生意外。圖／第二警分局提供
台中市張姓老翁上月初幫忙照顧1歲的外孫，沒想到外孫半夜包著尿布偷溜出門，幸好熱心民眾、警方協助，才沒發生意外。圖／第二警分局提供

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