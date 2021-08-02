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今天關公生日 台南市警二分局偵查隊上香祝壽
民間習俗今天農曆6月24日是關聖帝君的生日，台南市警二分局偵查隊一早忙著為隊上供奉的關公祝壽，供桌前擺滿各式祭品，隊長王宥薦上香祈求辦案平安。王宥薦說，關公是正義的化身，隊員外出辦案執行搜索前，都會上香，祈求關公保祜隊員辦案平安順利。
今天農曆6月24日，民間相傳是武聖關公的生日，除了奉祀關聖帝君的寺廟準備壽桃、壽麵和壽金為祂慶生外，台南市警二分局偵查隊，昨天11點就備好各式祭品，由分局長許坤田帶隊，向偵查隊上奉祀的關公慶生。
「點香，上香，拜！」偵查隊員今天一早手持三注清香，在會客室關聖帝君供桌前前虔誠膜拜祈福。員警說，一般人沒事不會進警察局，可是有的嫌犯進警分局局看到關公威嚴的表情，作賊心虛，「腳底就冷一半」，會騙人卻不敢騙神，犯人才會說真話，這就是刑警拜關公的另層意義。
王宥薦說，關公一生忠義仁勇，誠信名冠天下，在三國時代中桃園三結義，過五關斬六將，夜讀春秋，刮骨療毒等膾炙人口故事威鎮華夏，關公的誠信忠義精神為世人感佩，也是許多世人效法崇敬的對象。
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