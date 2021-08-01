2山友水漾森林迷途 嘉縣消防局組搜救隊馳援

2名登山客在南投與嘉義縣交界水漾森林間迷途，以手機向家人求助，今天下午嘉義縣消防局獲報，組成搜救隊馳援，今晚將在杉林溪仁亭登山口紮營，明早往水漾森林出發搜尋。

嘉義縣消防局表示，下午1時23分接獲南投縣消防局轉報，有2名登山客在阿里山豐山村千人洞與水漾森林間迷途請求協助，派遣2車4人並通報警察局及林務局嘉義林管處派員協助，組成搜救隊前往山區救援。

消防局指出，登山客昨天以手機通訊軟體向家人表示，因路上有條溪流過大無法通過，準備回原紮營處，而2人手機已經沒電也沒有食物了。家人等了1天無進一步訊息，因而向南投縣消防局報案。

消防局瞭解，2名登山客（1男、1女）皆29歲，原由奮起湖森林鐵路入山前往阿溪縱走，後因中途橋斷改走水漾森林下山，在千人洞與水漾森林間迷途，目前2人身體及意識狀況清楚，有紮營裝備及禦寒衣物。

救援人員今晚將抵達杉林溪仁亭登山口紮營，明早往水漾森林出發搜尋。