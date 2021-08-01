澎湖白沙倉庫竄火 延燒3倉庫2車燒毀

澎湖縣白沙鄉赤崁村一間倉庫，今下午3時許冒出濃煙，澎湖縣消防局派遣6車14人前往搶救，火勢順利控制，火勢延燒4倉庫、2輛車燒毀，粗估損失至少300萬，詳細起火原因待調查。

澎湖縣消防局說，起火位置為一間冷凍倉庫，救災人員趕赴現場途中就能看見大量濃煙，火勢延燒緊鄰的3間倉庫。

由於現場進出動線屬狹小巷道，現場救災部署困難度，消防人員破壞鐵門並部署3條水線背負空氣呼吸器進行搶救，火勢歷經約半小時左右搶救獲得控制。

經查現場燒毀冷凍櫃倉庫1間及一般倉庫3間，並波及鄰近倉庫1間；另燒毀冷凍櫃、雜物、小客車一輛全毀及一輛自小貨一輛半毀，無人員傷亡。