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澎湖白沙倉庫竄火 延燒3倉庫2車燒毀
澎湖縣白沙鄉赤崁村一間倉庫，今下午3時許冒出濃煙，澎湖縣消防局派遣6車14人前往搶救，火勢順利控制，火勢延燒4倉庫、2輛車燒毀，粗估損失至少300萬，詳細起火原因待調查。
澎湖縣消防局說，起火位置為一間冷凍倉庫，救災人員趕赴現場途中就能看見大量濃煙，火勢延燒緊鄰的3間倉庫。
由於現場進出動線屬狹小巷道，現場救災部署困難度，消防人員破壞鐵門並部署3條水線背負空氣呼吸器進行搶救，火勢歷經約半小時左右搶救獲得控制。
經查現場燒毀冷凍櫃倉庫1間及一般倉庫3間，並波及鄰近倉庫1間；另燒毀冷凍櫃、雜物、小客車一輛全毀及一輛自小貨一輛半毀，無人員傷亡。
有關財物損失及起火原因由消防局火災調查人員進行後續調查處理。
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