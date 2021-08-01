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女子跌落高雄後勁溪 警消協力救援將人送醫搶救
高雄楠梓今天下午有民眾發現，一名年約60歲女子跌落後勁溪，隨即報警處理；由於連日豪雨，加上溪水湍急，把女子帶往4公里處的下游。警消獲報後展開搜救，於一個小時內，將人拉上岸，當時女子已昏迷，目前送往醫院救治，詳細事故原因仍待釐清。
警方今天下午2時許接獲通報，稱有一名女子跌落後勁溪，初步位置大約在，楠梓金富街、金和街一帶，並立刻連絡消防一同前往搜援。落水女子直到大約4時許，才在益群橋一帶被發現，疑似因豪雨沖刷，河水湍急，才將她帶往4公里處的下游。
消防發現女子蹤跡，隨即派出小艇於，益群橋河道將女子拉上岸，當下她已昏迷失去意識，立即送往醫院救治，家屬尚未出面，身分待查，詳細落水原因仍待警方釐清。
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