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影／外籍男女瑞芳海岸戲水 男烤肉沒戴口罩被舉發
新北市瑞芳區昭明宮附近水域是「獨木舟基地」，目前禁止釣魚外的水域活動。今天有2輛掛著「外」字車牌及其他車輛聚集，10多名外籍人士下水玩獨木舟、戲水。瑞芳區公所人員到場時，眾人都已上岸，並舉發1名外籍男性岸際烤肉時未戴口罩，遊客經勸導後離開。
中央防疫指揮中心宣布7月27日到8月9日，疫情警戒標準從第3級調降到第2級，各地縣市下府防疫措施不一。
新北市府7月27日公告，考量水域遊憩活動時無法全程戴口罩，或因口罩接觸水而减損防護效力，新北市轄區水域，除陽明山國家公園、東北角暨宜蘭海岸國家風景區、北海岸及觀音山國家風景區範圍，即日起到8月2日禁止釣魚外其他之水域活動。
瑞芳區公所表示，每天都會安排稽查人員在海岸線巡查，下午前往昭明宮附近海岸時，看到一群人在海岸戲水。當時眾人已把獨木舟拉上岸，沒有人在水面划獨木舟，或在海中戲水。
區公所說，這群民眾在海岸烤肉同樂，其中1名名籍男子沒有戴口罩，已依傳染病防治法舉發，送交新北市衛生局裁處。
新北市政府考量民眾需適度休閒調劑身心，並視疫情變化分階段，分梯次調整防疫規範。市府觀光局今天表示，8月3日起開放民眾在全程戴口罩操作載具前提下，從事立式划槳、獨木舟、風帆等水域遊憩活動。游泳及浮潛因無法全程配戴口罩，仍維持不開放。
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