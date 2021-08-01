另類搶救毛小孩 台南冒雨救出48隻犬

台南市新化區一處民間狗場上午因豪雨水深及腰，狗場負責人擔心危及場內犬隻安全，緊急向農業局動物防疫保護處求援，在消防局協助下，中午順利場內48隻狗兒撤離，送至動物之家暫時安置，打火弟兄冒雨出擊，順利完成這另類搶救任務。

動保處表示，該狗場緊鄰新化區中正路與外環道交接處，地勢低窪，上午水深及腰，飼養的狗兒生命危急，動保處人員獲報搶救受困無，請求消防局出動1艘救生艇及8名消防隊員協助，合力將場內48頭犬隻撤離，暫時安置於動物之家善化站，由工作人員悉心照料。