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另類搶救毛小孩 台南冒雨救出48隻犬
台南市新化區一處民間狗場上午因豪雨水深及腰，狗場負責人擔心危及場內犬隻安全，緊急向農業局動物防疫保護處求援，在消防局協助下，中午順利場內48隻狗兒撤離，送至動物之家暫時安置，打火弟兄冒雨出擊，順利完成這另類搶救任務。
動保處表示，該狗場緊鄰新化區中正路與外環道交接處，地勢低窪，上午水深及腰，飼養的狗兒生命危急，動保處人員獲報搶救受困無，請求消防局出動1艘救生艇及8名消防隊員協助，合力將場內48頭犬隻撤離，暫時安置於動物之家善化站，由工作人員悉心照料。
動保處也呼籲，近日南部地區豪雨不斷，易造成淹水，請民間狗場及市民務必提高警覺，檢視場區及住家環境，加強防災措施及妥善安置動物，以免發生災害。
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