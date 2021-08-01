影／南投連環追撞車禍2重傷 驚悚對撞瞬間曝光

南投縣南投市小溪橋昨發生連環追撞車禍，一輛黑色轎車疑因逆向駕駛，行進間撞擊或波及3輛轎車、1部機車，造成5人輕重傷，驚悚撞擊畫面今曝光；其中，曾姓騎士及其後座乘客因骨折傷勢較重仍在醫院治療，詳細肇因還有待調查釐清。

警方調查，42歲廖姓男子昨下午4時許駕駛其黑色轎車行經南投市小溪橋，其由南往北行駛時疑為超車逆向，在南端處與30歲曾姓騎士的白色機車發生碰撞，曾男與後座46歲友人受傷倒地，機車則失控擦撞由錢姓男子駕駛的黑色轎車。

而廖男駕黑色轎車撞上機車後，又繼續往北衝了100多公尺，過橋後先是擦撞廖姓女駕駛的銀色轎車，之後再與對向徐姓女子的銀色轎車猛烈對撞，而因撞擊力道巨大，黑色和銀色轎車車頭嚴重變形，廖男妻子還一度受困副駕駛座。

警方表示，該起車禍造成4輛轎車、1輛機車連環追撞，因2個事故點相距不到200米，橫跨小溪橋又佔據雙向車道，當時交通一度回堵，消防出動20人、救護車及器材車共9輛馳援，動員10多名警力交管處理，1小後許排除事故現場。

該車禍撞擊瞬間今也曝光，行車紀錄器影片中，廖男駕駛的黑車經過小溪橋時仍疾速行駛，疑似從機車道竄出要逆向超越前方銀色轎車，擦撞銀車的右側車尾後，直接與徐女的銀色轎車對撞，撞擊瞬間玻璃碎裂且發出巨大聲響，過程驚悚嚇人。