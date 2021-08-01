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八旬老翁登山落單 困在山區一夜 消防人員搜救帶他下山
8名男女相約爬山，昨天從基隆市暖東峽谷入山，分2隊走向西勢水庫。途中80歲莊姓老翁走得較慢，因自認知道路況，請隊友先走，結果困在山區一夜。基隆市消防局今天接到家屬報案，40名警、義消和山友入山搜救，2個小時後在東勢大崙山找到他，所幸沒有受傷，虛驚一場。
據了解，莊姓老翁昨天和另7名男女相約到暖東峽谷爬山，一行人預計走到西勢水庫下山。出發後，8人分成2隊各4人登山，莊翁因為走的速度比較慢，告訴同組山友他熟悉這段山路，請他們先走一步沒關係。
與莊姓老翁同一組的3名山友先走到西勢水庫，另一組人抵達時，表示途中並未看到莊姓老翁。莊翁住台北的家人今早打電話基隆市消防局求救，消防人員查出老翁的手機GPS定位，最後顯示時間昨天下午1點多，位置在東勢大崙山一帶。
基隆警消16人、義消18人和多名民間山友人組隊救援，今天上午8點45分從西勢水庫入山，約2小時後在山區發現被雨淋溼的莊姓老翁，意識清楚，沒有受傷，無須送醫。
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