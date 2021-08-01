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董娘入住涵碧樓泳池玩水上傳照片 南投衛生局：已違法

中央社 / 南投1日電

有連鎖飲料店董娘入住日月潭涵碧樓卻違反防疫規定，前往游泳池玩水還上傳照片，涵碧樓指出，泳池未開放，會了解住客是否曾進入泳池，南投衛生局表示，民眾行為已違法。

有民眾爆料指稱，一間知名水果茶連鎖店的董娘，日前入住南投日月潭涵碧樓，卻在個人社群軟體專頁上傳照片，照片內容為董娘帶著小朋友進入游泳池玩水，中央流行疫情指揮中心日前雖宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降為2級，但游泳池不開放，董娘行為已經觸法。

涵碧樓指出，為做好防疫，飯店內泳池、SPA、三溫暖等設施目前暫停開放使用，客人在訂房時，旅館人員也會告知泳池等設施暫不開放，但遊客仍可前往泳池等散步、拍照，對照片內容還會再了解，後續也將加強泳池周邊管制及巡邏，避免類似情形發生。

南投縣政府衛生局則表示，民眾外出時非必要飲食時不得在戶外脫口罩，像游泳池、三溫暖等無法確實配戴口罩的場所仍然暫停開放，如果違規脫口罩、下水或游泳可依法開罰，但違反事實得由旅館權責單位認定，也就是由交通部觀光局來認定，再函送裁處，依法可裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

有連鎖飲料店董娘入住日月潭涵碧樓卻違反防疫規定，前往游泳池玩水還上傳照片。圖／讀者提供
有連鎖飲料店董娘入住日月潭涵碧樓卻違反防疫規定，前往游泳池玩水還上傳照片。圖／讀者提供

涵碧樓 衛生局

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