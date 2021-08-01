七星潭1女疑輕生 海巡警消救援送醫

花蓮七星潭是知名景點，降級後出現人潮，沒想到周末連2天發生事故，昨天1名晨運男子倒地送醫，今天又傳出1女疑似到海邊輕生，家人緊急報警。海巡獲報後，在停車場發現該女癱坐，雖意識不清，仍有生命跡象，緊急送醫救治。

海巡署第九巡防區指出，今天6時48分接獲花蓮縣警察局通報，報案人黃小姐稱其姑姑前往七星潭疑似輕生，七星潭安檢所、北埔執檢站及第二機動巡邏站線上巡邏組前往查看，並通報美崙消防分隊及新城警分局，海巡人員抵達現場後，於北埔停車場尋獲該民眾，經初步評估生命跡象穩定但意識不清。

七星潭安檢所小隊長陳彥霖表示，經過現場搜尋，發現一名穿著藍色外套、紅色上衣、黑色短褲及長髮的女子，正癱坐在北埔停車場旁空地上，先由北埔派出所員警查明證件，並向報案人確認與其姑姑身分相符，後續交由美崙消防分隊救護車送往國軍花蓮總醫院救治。

海巡署呼籲，自殺不能解決問題，民眾若有輕生念頭，可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商；另民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線求助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )