台64八里段又發生砂石車追撞 半個月第三次共釀1死3傷

新北市台64線東西向快速道路的八里端，今天近午又發生砂石車追撞事故，造成1人右手骨折送醫。這已經是同一路段近半個月以來，第三次在中午時段發生砂石車追撞事故，累計釀成1死、3傷。

今天上午10時50分，49歲呂姓司機駕駛曳引砂石車沿台64線西行，下八里匝道時自稱因為天雨路滑，車輛打滑撞到護欄，失控再追撞前方由64歲高姓男子駕駛的黑色轎車，造成右前座乘客62歲何姓婦人右手骨折，由救護車送往淡水馬偕醫院救治。車禍現場約中午12時排除。

台64線的台北港端目前因為施工封閉，車輛一律提前改由八里匝道下橋，這個匝道平日就很容易塞車，台北港端封閉之後，車流量更大，而且所有車流一出觀音山隧道之後就必須減速準備下匝道，剛好這裡又是下坡路段，尤其砂石重車若未提前減速或發生煞車失靈，就會衝向排隊等候下橋的車陣釀成追撞事故，許多小型車駕駛都說，在這個匝道塞車等候下橋，來自後方的壓力非常、非常大。

今天這起砂石車追撞事故，已經是同一路段，近半個月以來的第三次，且很巧合都發生在中午時段，累計釀成1死、3傷。

第一次是7月14日上午11時許，發生10輛大、小車連環追撞車禍造成1死、2傷。7月21日中午12時許又發生5輛大、小車追撞，幸好無人受傷。接著就是今天近午2車追撞，釀成1傷。