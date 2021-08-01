患心臟病國中女跑步後送醫不治 家長質疑老師叫她跑

台中市一名國中女學生的家長昨天在臉書發文指出，他讀國中女兒有心臟病，去年11月在校疑被體育老師要求跑步後，女兒出現血氧太低情形，先後進出醫院開刀兩次， 今年3月病逝醫院，他質疑老師為何要叫重症孩子跑步；校方今天表示，體育老師否認叫女學生跑步，事情發生後，學校也很難過，一直持續關心並協助家屬申請補助。

家長表示，去年11月9日接獲學校通知，他女兒因血氧太低在保健室休息，他到校後，女兒說，「體育老師說沒跑步沒成績」，他因急著帶女兒去就醫，就沒細問學校當時狀況。

女學生在醫院手術修復心臟瓣膜，出院後到校上課，但體力無法負荷身體不舒服，連走路都站不穩，出現頭暈，身體無力，血氧太低，他想幫女兒辦休學，班導建議可在家自學，女兒的媽媽後來也陪著到校段考，但陸續仍出現身體不適，今年1月8日再動刀後，加護病房住1個月轉普通房，後因病況危急，3月18日轉加護病房，隔天不治。

家長質疑，從上體育課那天開始到女兒不治，體育老師都沒有親自詳細說明當天上課情形，全由班導轉述，直到出殯後，他表明要追究體育老師責任時，學校高層及體育老師才出面說，上體育課時沒叫女兒跑步。

校方調查後表示，女學生是該校國一新生，去年入學，10月後因身體不適包括頭痛、嘔吐及發冷，常請假，體育老師也知道女學生身體狀況，對她沒有多要求。

校方說，當天上體育課時，老師對全班說「跟平常一樣操場一圈」，接著同學便自主去跑步，該女同學問老師「那我呢？」老師說，「妳跟平常一樣在旁邊休息。」但女學生就跟同學走一圈操場後，發生血氧太低情形，保健室立即給予氧氣也同步通知家長，體育老師否認家長指控的「體育課沒跑沒成績」說法。