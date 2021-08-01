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國道五車追撞、山區落石 大雨來襲 嘉縣成立應變小組

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

受西南氣流影響，嘉義今天出現局部大豪雨，許多地方傳出災情，國道傳出五車連環撞事故，嘉義山區奮起湖聯外道路和阿里山公路接連傳出泥流即土石坍方，各大水庫也面臨滿水位邊緣，縣府凌晨緊急設立應變小組，全力備戰。

嘉義縣大林鎮國3北上284.2公里處今天上午10時27分傳出五車連環撞，疑似天雨路滑視線不佳導致，指揮中心獲報出動雙福即中埔分隊救護破壞車共3車6人到場，卻發現事故早已移除，無人傷亡。

阿里山石桌往奮起湖路上稍早驚見巨石崩塌、橫躺路中，目前單線通行，台18線阿里山公路35至38k+850則出現零星土石流崩塌，51.9k今天上午也傳出落石崩塌，阿里山工務段表示，以上狀況均已排除，目前除69K處擔心有邊坡落石，有保全駐守單線輪放，阿里山公路基本上維持雙向通行。

水利署土石流防災資訊網今天上午也針對嘉義縣阿里山鄉四處危險地段發布土石流黃色警戒，據資料顯示，蘭潭及仁義潭水庫面臨滿水位，仁義潭水庫滿水位105公尺，目前水位已104.77、蘭潭水庫滿水位75.38公尺，目前水位已達74.7公尺。

嘉義縣府於凌晨0時成立三級水災災害應變中心，於東石、布袋各鄉鎮布設移動式抽水機，各地抽水站也高效率運轉，因應此次災情。

嘉義縣台18線36.2k邊坡零星落石，阿里山工務段表示已處理完成，恢復雙向通行。圖／阿里山工務段提供
嘉義縣台18線36.2k邊坡零星落石，阿里山工務段表示已處理完成，恢復雙向通行。圖／阿里山工務段提供
嘉義縣石棹往奮起湖路段驚見落石崩塌，目前單向通行。圖／巴蘇亞提供
嘉義縣石棹往奮起湖路段驚見落石崩塌，目前單向通行。圖／巴蘇亞提供
嘉義縣台18線36.2k邊坡零星落石，阿里山工務段表示已處理完成，恢復雙向通行。圖／阿里山工務段提供
嘉義縣台18線36.2k邊坡零星落石，阿里山工務段表示已處理完成，恢復雙向通行。圖／阿里山工務段提供

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