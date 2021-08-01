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家人看奧運轉播太投入 失智翁溜出門迷路逐層按鈴擾鄰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓老翁在前天晚間，趁家人在看東京奧運轉播時，偷溜出家門，但江疑有失智狀況，溜出門後不知如何回家，因此在居住的社區，逐層按鄰居門鈴，警方獲報到場查處時，江姓老翁的家人聽到大樓中庭有人群騷動，前往察看才發現是江翁迷路，趕緊將江翁帶回，也對鄰居致歉，並向警方致謝。

台中市第四警分局大墩派出所警員黃鈺璋、楊士緯在前天晚間8時許獲報，轄內有名江姓老翁（89歲）疑在社區迷途，需要警方協助，兩警抵達時，發現江翁正逐戶按電鈴，還喃喃自語「我家住這裡」。

因老翁行為造成住戶困擾，員警一面安撫老翁情緒，一面向周邊住戶詢問有無見過這名老翁，突然一名男子慌張的跑出來大喊「阿爸，你怎麼在這邊」。

江翁兒子表示，父親高齡89歲，平時都由家人照料，疑有失智情形，外出都會有家人陪同，晚間全家人都在看東奧電視轉播，一時沒注意父親獨自外出，因聽到住家中庭有人群騷動，探頭查看，發現父親跟警察在樓下時，趕緊衝下樓，感謝警方的協助，也對鄰居困擾感到抱歉。

第四警分局大墩所長葉信良說，民眾家中如有高齡患有失智情形， 最好避免讓其獨自出門，倘若與其失去聯絡也不要慌張，可立即向警方報案請求協尋，也建議可幫長輩申請配戴愛心手鍊，如遇走失即可立即通知家屬，降低長者走失在外可能遭遇危險的風險。

台中市江姓老翁前晚趁家人看東京奧運時，偷溜出門，卻忘了回家的路，逐層按鄰居門鈴，驚動警方到場查處。圖／第四警分局提供
台中市江姓老翁前晚趁家人看東京奧運時，偷溜出門，卻忘了回家的路，逐層按鄰居門鈴，驚動警方到場查處。圖／第四警分局提供

失智 東京奧運

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