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一芳董娘涵碧樓泳池脫罩拍照 違規戲水惹議

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

知名飲料店「一芳水果茶」董娘王俞喬遭民眾爆料，到日月潭涵碧樓卻無視防疫規定，脫口罩大拍泳池網美照，還讓兒女下水玩；對此，南投衛生局表示，目前防疫降級不解封，非必要飲食不得在戶外脫口罩，也禁止下水，違者可依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元，違反事實得由觀光單位認定，再函送其裁處。

王俞喬日前與家人到日月潭入住涵碧樓，不僅脫口罩大拍飯店泳池旁大拍網美照，孩子們更穿著泳裝下水遊玩，事後相關照片還高調放上個人IG，並PO文中指出，「帶一堆小孩出遊，我們都在房間裡用餐，游泳池幾乎包場，曬曬太陽，健康正向」，未料有網友留言質疑，甚至投訴媒體引發關注，IG也疑似因此火速關閉。

對此，涵碧樓表示，為因應防疫，飯店內泳池、SPA、三溫暖等設施目前仍暫停使用，訂房中心也會在客人訂房時告知上述設施暫不開放，現場也有放置公告，但遊客仍可前往散步、拍照，對於照片內容還會再釐清了解相關狀況，後續也將加強泳池周邊管制及巡邏，避免類似情形發生。

至於是否開罰，南投縣衛生局表示，全國疫情警戒雖在上月27日降至二級，但中央公告「降級不解封」，民眾外出非必要飲食時不得在戶外脫口罩，而像游泳池、三溫暖、SPA等無法確實配戴口罩的高感染傳播風險則仍暫停開放，若違規脫口罩、下水或游泳可依法開罰，但違反事實得由權責單位認定，再函送其裁處。

南投縣觀光處表示，涵碧樓是國際觀光旅館，其主管機關為交通部觀光局，因此該飯店房客違反防疫規定情形，須由權責單位就相關細節釐清並舉報，並函送衛生單位進行裁處；而為避免類似情形在其他旅宿業發生，後續將針對地方管轄的一般旅館、民宿加強宣導相關防疫規定，並要求落實，同時也要強化稽查機制。

衛生局則表示，針對外出未依防疫規定配戴口罩、防疫期間下水游泳等，同樣都可依照違反「傳染病防治法」第37條第1項第6款及第70條第1項第3款規定，處以3000元以上，1萬5000元以下罰鍰，並依現場違規人數進行開罰。

一芳水果茶董娘王俞喬遭爆料，到日月潭涵碧樓卻無視防疫規定，脫口罩大拍泳池網美照，還放孩子下水遊玩。圖／讀者提供
一芳水果茶董娘王俞喬遭爆料，到日月潭涵碧樓卻無視防疫規定，脫口罩大拍泳池網美照，還放孩子下水遊玩。圖／讀者提供
日月潭涵碧樓內泳池、SPA、三溫暖等設施目前暫停使用，現場也有放置公告。圖／涵碧樓提供
日月潭涵碧樓內泳池、SPA、三溫暖等設施目前暫停使用，現場也有放置公告。圖／涵碧樓提供
一芳水果茶董娘王俞喬遭爆料，到日月潭涵碧樓卻無視防疫規定，脫口罩大拍泳池網美照，還放孩子下水遊玩。圖／讀者提供
一芳水果茶董娘王俞喬遭爆料，到日月潭涵碧樓卻無視防疫規定，脫口罩大拍泳池網美照，還放孩子下水遊玩。圖／讀者提供
一芳水果茶董娘王俞喬遭爆料，到日月潭涵碧樓卻無視防疫規定，脫口罩大拍泳池網美照，還放孩子下水遊玩。圖／讀者提供
一芳水果茶董娘王俞喬遭爆料，到日月潭涵碧樓卻無視防疫規定，脫口罩大拍泳池網美照，還放孩子下水遊玩。圖／讀者提供
日月潭涵碧樓內泳池、SPA、三溫暖等設施目前暫停使用，現場也有放置公告。圖／涵碧樓提供
日月潭涵碧樓內泳池、SPA、三溫暖等設施目前暫停使用，現場也有放置公告。圖／涵碧樓提供
圖／讀者提供
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涵碧樓 一芳

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