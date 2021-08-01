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影／食髓知味偷鋼筋 新營警逮3現行犯

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市柳營區市道165線國道3號橋下上月30日傳出鋼筋遭竊，3名犯嫌昨凌晨二度行竊時遭警方到場逮捕，訊後依竊盜罪嫌送辦。

柳營區國道3號橋下這處工地上月30日甫發生鋼筋遭竊案，警方掌握線索循線偵辦中，昨凌晨3時警獲報，有可疑車輛停在同一鋼筋遭竊工地附近，警方研判可能竊嫌再度犯案。

轄區果毅派出所副所長蔡宗陵、警員張榮顯、湯銘輝趕至，發現有輛可疑車，車上無人，車子引擎尚有餘溫，研判竊賊仍在現場，警員隨即發現嫌犯柳營區20歲張姓及同住官田區許姓、林男3人正要將所竊取工地約100公斤鋼筋鐵條（市價3萬5600元）搬至車上，警方當場逮捕，坦承30日也曾來偷竊，隨後至張嫌家中起獲所竊取鋼筋鐵條一批。據悉，3人都無固定工作，警方送辦後，持續追查銷贓管道。

新營警分局長斯儀仙表示，轄區派出所警員根據多年辦案經驗，不輕忽任何線索，才能查獲竊盜現行犯，感謝同仁對維護社會治安用心。

食髓知味偷鋼筋，台南新營警方逮3現行犯。記者謝進盛／翻攝
食髓知味偷鋼筋，台南新營警方逮3現行犯。記者謝進盛／翻攝

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