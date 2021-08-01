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影／超商大貨車瑞芳追撞基客 波及路旁2車5人受傷
謝姓男子今早駕駛超商貨車沿瑞八公路（台2丁線）行駛時，追撞前方基隆客運後，公車偏向撞到停在路旁的兩輛轎車，造成謝男和公車上4名乘客受擦挫傷，送醫後脫險。警方初步調查，貨車和公車司機都未酒後駕車，事故原因待進一步調查釐清。
新北瑞芳警、消上午近8點半時接獲報案，瑞八公路在瑞芳傑魚坑路96號前發生車禍，隨即趕往現場將傷者送醫，並調查肇事原因、維持交通秩序。
據了解，20多歲謝男駕駛運送超商貨品的大貨車，沿台2丁線由八堵往瑞芳方向行駛，行經事故路段，疑因未保持安全距離，追撞前方由王男駕駛的基隆客運公車。公車被撞後失控，又撞到停放在路旁的2輛轎車。5名傷者送醫，醫師檢查僅受擦傷及挫傷，無大礙。
事故車輛占據瑞八公路八堵往瑞芳方向車道，瑞芳警分局交通分隊、大寮派出所警力到場處理。謝、王2名司機接受酒測均未飲酒，警方先指揮單線雙向通車，並在排除事故車輛後恢復正常行車。
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