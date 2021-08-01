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豪雨夜女持手電筒狂打2網友 警喝斥「趴下」乖乖就範

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓、洪姓、許姓女子3人因網路留言起口角衝突，今凌晨3時50分許冒著豪雨相約至85大樓下談判，蔡女一言不和，竟持手電筒狂打洪女、許女，造成兩人受傷，警方獲報後到場，將動手的蔡女依現行犯逮捕，全案朝傷害罪嫌移送高雄地檢署。

3名談判女子年約40歲，因蔡女懷疑洪女發言是針對她，不滿邀約到她居住的85大樓談判，沒料雙方到場後，蔡持長約30公分手電筒重擊洪女，一旁的許女也被波及，洪女頭部撕裂傷、身體多處擦挫傷，許女手部輕微擦挫傷。

據悉，洪不甘遭毆，聯繫親友到場助勢，一行人聚集在85大樓一樓大廳，場面一度混亂，幸未爆發衝突，警方到場後以優勢警力控制現場，持手電筒當凶器的蔡女被警方喝斥「趴下」，隨後被依現行犯帶回派出所。

蔡女辯稱，是洪女在網路留言嗆人，她認為不干洪女的事情，才約出來談判，沒料又產生口角，才會氣得拿手電筒打人。但至於留言內容等，3名女子三緘其口，遭毆兩人堅持提告，全案警詢後，依傷害罪嫌將蔡女移送高雄地檢署。

蔡姓女子持手電筒打兩人女網友，警方到場後喝斥趴下，將她逮捕回派出所。圖／讀者提供
蔡姓女子持手電筒打兩人女網友，警方到場後喝斥趴下，將她逮捕回派出所。圖／讀者提供

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