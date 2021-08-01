釀觸電路燈遇大雨才施工？ 高市：廠商巡檢

中央社 / 高雄31日電

高雄高姓婦人19日冒雨行經鳳山三民路時，疑似觸電倒地，送醫宣告不治。聯合報記者林保／攝影
高雄高姓婦人19日冒雨行經鳳山三民路時，疑似觸電倒地，送醫宣告不治。聯合報記者林保／攝影
高雄鳳山路燈日前因大雨積水，導致一名婦人疑似觸電死亡。由於高雄今天再下豪雨，議員質疑市府工務局臨時到場加裝防漏電裝置。養工處回應，廠商只是加強巡檢。

高雄市區7月19日降下大雨，高姓婦人晚間冒雨行經鳳山三民路郵局對面停車場時，疑因觸電倒地，送醫搶救3天後宣告不治，家屬將提國賠。而高雄市工務局23日到場鑑定，結果顯示廢棄纜線因大雨積水成導體，市府將追究施工承商相關責任。

觸電釀災後，高雄市議員李雅靜質疑，由於今天大雨不斷，高雄市工務局今天突派員，到鳳山肇事路燈裝設防漏電裝置。對此，工務局澄清，廠商因應豪大雨，針對易積淹水地區加強巡檢查修工事，報導當下恰巧在三民路檢查設備，並整理線路。

養工處表示，路燈電源晚間由台電公司供應通電，為確保路燈檢查維修人員安全，所以線路檢查及整理安排在非供電的白天進行，今早經工作人員檢查及整理路燈迴路開關箱內部線路及斷路器後，確認安全妥適，請市民安心。

另外，由於西南氣流影響，高雄市雨量達停班停課標準，高雄市政府宣布8月1日停止上班、停止上課。衛生局將簡訊通知明天已預約接種民眾，改在8月5日至6日到巨蛋、展覽館、鳳山體育場及岡山農工等4接種站施打疫苗。

高雄市 停班停課 衛生局

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